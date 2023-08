"Incentivi a chi ristruttura gli alberghi"

Il tradizionale modello balneare appartiene al passato, occorre reinventarne uno nuovo e puntare sulla riqualificazione avviando subito un coordinamento che coinvolga tutti i soggetti, partendo dalla Regione fino a sindaci, imprenditori, sindacati, categorie economiche, banche e Stato. Ne è convinto Lanfranco Morri dell’hotel Sarti di Riccione, già presidente dell’Apt e assessore provinciale al Turismo.

Siamo al giro di boa?

"Per il turismo il 2023 è un anno di svolta definitivo, il modello degli anni Sessanta-Duemila è morto e sepolto. I segnali sono forti da tempo, quest’anno con l’inflazione che non ha permesso agli italiani di venire in vacanza siamo scivolati. Parliamo del balneare, perché il turismo congressuale e lo sportivo vanno avanti bene sulla loro strada internazionale molto importante. Il balneare purtroppo è composto al 90 per cento da famiglie con bambini del centro nord Italia che per l’inflazione e per le scelte governative è andato in difficoltà: il nostro bacino di utenza è proprio questo, la classe media. Chi guadagna meno di 1.400 euro al mese, come può andare in vacanza? Così decine di albergatori, negozianti e pubblici esercenti saranno costretti a chiudere".

Dove sta il nodo?

"I problemi sono tanti, per restare sul mercato dobbiamo fare investimenti nelle imprese che ora purtroppo non è semplice fare anche per via del sistema bancario. Il valore degli alberghi è crollato. I soldi non ci sono e con le strutture che abbiamo non riusciamo a stare sul mercato".

Si può contare sugli stranieri?

"Verrebbero, ma hanno bisogno di un’offerta, promozione e qualità degli hotel completamente diverse. Il nostro modello va assolutamente cambiato e rivoluzionato in modo radicale, subito e del tutto. Il continuare sulla nostra strada impoverisce l’economia. Qualcuno dice che va tutto bene, così entro cinque anni avrà chiuso il 50 per cento degli hotel. Serve piuttosto avere il coraggio di dire: stiamo sbagliando tutto".

Allora che fare?

"Incentivare chi vuole ristrutturare. Servono qualità, promozione adatta e politica nazionale che non strangoli le famiglie. I soldi si devono e si possono trovare, ma bisogna avere il coraggio di farlo anche con una politica regionale che dia incentivi veri e robusti per rendere la nostra offerta ricettiva adatta a un pubblico internazione. Ora non è così, diversi alberghetti non hanno neppure l’aria condizionata, chi ci è finito in luglio ha patito le pene dell’inferno. La mentalità di certi albergatori deve cambiare: chi pensa che convenga comprare un appartamento nuovo o un’attività, anziché ristrutturare il proprio hotel, fa una scelta scellerata".

C’è altro da ripensare?

"Il sistema della pensione completa, che esiste solo nel riminese e in nessun’altra parte del mondo, ce la dobbiamo scordare perché nessun dipendente è più disposto a lavorare diecidodici ore al giorno, questo non regge più, occorre quindi cambiare pure il sistema lavorativo".

Chi deve accendere questo importante motore?

"Il compito spetta a un coordinamento formato da Stato e Regione, quindi soprattutto al governatore Stefano Bonaccini in collegamento con sindaci, forze sociali, associazioni di categoria, imprenditori e sindacati. Questo è il tavolo dove ognuno deve fare la sua parte, altrimenti il problema non si risolve. Avanti i giovani che possono dare tante indicazioni, io sono anziano e non voglio incarichi, ma sono pronto a dare consigli disinvolti gratuiti con 60 anni di esperienza lavorativa e 20 di politica amministrativa di alto livello".

Nives Concolino