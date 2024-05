"Incentivi alle aziende che investono"

Il centrodestra a San Giovanni si prepara alla sfida elettorale con la candidata sindaca della lista civica ‘San Giovanni Viva’, Elisa Bordoni.

Quali le vostre priorità?

"Priorità alla stesura della variante del Rue, regolamento urbano ed edilizio. Non possiamo attendere altri 5 anni per la modifica a tale piano. L’attività degli uffici dovrà essere improntata alla semplificazione delle procedure finalizzate all’incentivazione delle ditte emergenti del polo produttivo a investire nel nostro territorio".

Altri settori prioritari?

"In ambito sociale stanzieremo una somma, all’interno del bilancio, destinata alla costituzione di un fondo che consenta alla donna vittima di violenza, priva di adeguata disponibilità economica, di poter ottenere un appartamento in locazione garantita dall’ente comunale. Daremo priorità assoluta alle donne sole o con figli minorenni e vittime di violenza nelle graduatorie per l’iscrizione alle scuole materne ed agli asili nido. San Giovanni Viva si attiverà per poter promuovere un progetto pilota, chiedendo ausilio alla Regione ed alla Provincia di poter avviare un co-housing per padri separati. In ambito di sanità poi riporteremo almeno un pediatra a San Giovanni".

Economia, imprese e turismo cosa prevede il vostro programma?

"Promozione dello sviluppo del polo produttivo e delle attività produttive affiancando incentivi e sostegno come incentivi fiscali e finanziari per attrarre imprese a insediarsi nel polo industriale, come esenzioni fiscali o agevolazioni per negli investimenti. Crediamo nello sviluppo di un polo industriale e tecnologico. Sarà fondamentale poi la realizzazione della Sp58, necessaria allo snellimento del traffico. Infine per quanto riguarda il turismo vogliamo creare una piattaforma digitale per promuovere il patrimonio storico, culturale, artistico ed enogastronomico di San Giovanni".

Come ha creato la sua squadra?

"È equilibrata con tanta competenza. In caso di vittoria la nuova giunta sarà frutto di una decisione condivisa con tutti".

Luca Pizzagalli