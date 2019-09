Cesena, 1 settembre 2019 - Sono finiti fuori strada per cause ancora da chiarire: lei è morta sul colpo e lui è stato portato in elicotteco a Bufalini di Cesena in condizioni disperate. E' la cronaca dell'ennesimo incidente, che ha coinvolto stamattina una coppia di Tavullia in A14, all'altezza del comune di San Mauro Pascoli.

I due erano a bordo della loro Opel in direzione Ancona quando all'improvviso sono finiti fuori strada all'altezza di un cavalcavia e, sfondando il guard rail, sono finiti nel fosso attiguo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente, e questo può pensare a un malore o a un colpo di sonno dell'uomo, che era alla guida. Trasportato in codice rosso al Bufalini, le sue condizioni sono gravissime. E' invece morta sul colpo la donna che viaggiava al suo fianco, il cui colpo nell'impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto è subito intervenuta al polizia stradale. Il traffico sull'autostrada procede, ma molto rallentato.

