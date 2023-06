Incidente A14 oggi tra Cattolica e Riccione: auto si cappotta, grave il conducente

Rimini, 25 giugno 2023 – Una domenica di passione sull’autostrada A14 in direzione nord, nel tratto compreso tra Cattolica e Riccione. Lì dove intorno alle 13.15 una Panda, all’altezza dell’autodromo di Misano, al chilometro 139 dell’arteria stradale, per cause ancora in corso di accertamento si è capovolta su se stessa.

Un tremendo incidente nel quale è rimasto coinvolto e ferito il conducente del veicolo. Sin da subito, per la violenza dello schianto, le sue condizioni sono apparse gravi e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale incaricata di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo, 64 anni, è rimasto sempre cosciente e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in gravi condizioni al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

L’incidente ha paralizzato, per il tempo necessario a sgomberare la carreggiata dai detriti e lamiere l’A14, con lunghe code venutesi a creare a seguito dello sbarramento della carreggiata in direzione nord nel tratto interessato dall’incidente, tra Cattolica e Riccione.

Quello nel Riminese è il secondo grave incidente di oggi. Stamattina, infatti, a Budrio, nel Bolognese, una giovane mamma è finita fuori strada con l’auto e ha perso la vita.