Rimini, 10 novembre 2019 - Uno schianto (foto), un volo nell’altra corsia e poi l’impatto contro due auto. In un attimo è finito tutto, i sogni, i progetti, la vita stessa. E’ morto così, sulla Statale Adriatica, verso le 7,30 di ieri mattina, Eduardo Acosta Ruiz, un ragazzo di 33 anni, di origine cubana, ma da tempo residente in città, con la sua compagna riminese.

Una tragedia, quella di ieri mattina, con ancora vari punti da chiarire, primo fra tutti la causa che ha provocato l’incidente mortale. Acosta Ruiz era alla guida di una monovolume Citroen e stava percorrendo la Statale in direzione Ravenna. Un destino beffardo e crudele però lo stava attendendo. All’altezza del cavalcavia della Marecchiese, il giovane cubano, per cause che sono ancora in via d’accertamento da parte della Polizia stradale, ha perso, all’improvviso, il controllo dell’auto. Forse un malore o una manovra sbagliata, qualcosa ha cambiato, per sempre, il corso del destino di Ruiz. E’ stata questione di una frazione di secondi, secondi che però gli sono stati fatali. La sua monovolume prima è andata a schiantarsi contro il guardrail che, sempre stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trasformato in una sorta di trampolino. Poi, la Citroen, ribaltatasi sul fianco sinitro, ha invaso la corsia opposta e urtato due auto che provenivano dalla direzione opposta: una Mercedes Classe B e una Lancia Y vecchio modello, condotte da due donne.

L’impatto è stato violentissimo con le tre auto trasformate solo in un cumulo di lamiere. Sul posto sono piombati i vigili del fuoco, gli uomini della Polizia stradale e le ambulanze del 118 a sirene spiegate. E la scena che è apparsa ai loro occhi era drammatica. A riportare le conseguenze peggiori era stato l’uomo alla guida della monovolume della Citroen: quando sono arrivati gli uomini del 118, infatti, per il trentatreenne Eduardo Acosta Ruiz non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto dal ragazzo cubano. Era deceduto sul colpo: per lui era tutto finito in quell’attimo maledetto, nello schianto contro il guardrail e poi la carambola nell’altra corsia..

Nello schianto sono rimaste ferite anche le altre conducenti delle due altre due auto, una giovane di Bellaria e una ucraina, entrambe ricoverate all’Infermi in codice due. Per più di un’ora la Statale Adriatica è rimasta chiusa al traffico per consentire agli uomini impegnati prima nei rilievi e poi a portare via le auto rimaste coinvolte nell’incidente. Ma a Cuba, a Vila Clara e a Rimini, due famiglie sono sprofondate in un dolore senza fine. Il loro Eduardo li aveva lasciati per sempre. A soli 33 anni.