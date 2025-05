Incidente alla battuta di caccia: "A che punto sono le indagini?"

Chiedono di sapere a che punto sono le indagini relative all’incidente durante la battuta di caccia del 19 gennaio scorso. Ma non solo. I partiti di opposizione hanno depositato un’interrogazione sulla questione, firmata dai capigruppo consigliari. Rete, Domani Motus Liberi e Repubblica Futura non hanno dimenticato quella battuta di caccia al cinghiale che si era trasformata in un momento di grande paura quando un proiettile era finito nel salotto di un’abitazione. La minoranza vuole anche sapere dal governo, chiedendone risposta scritta, "se il segretario di Stato Federico Pedini Amati, coinvolto per sua stessa ammissione nell’incidente – si legge nell’interrogazione – abbia subito, in esito alle indagini, sanzioni penali o amministrative". E in caso di risposta affermativa "quali sanzioni siano state comminate al segretario di Stato e chi le abbia irrogate". Poi Rete, Motus Liberi e Rf guardano ’altrove’ puntando dritto al bando per la copertura definitiva di un dpr di Guardia ecologica pubblicato nel 2023. "Con scadenza delle domande – ricordano – il 15 gennaio 2024". E nel caso di recente espletamento, la minoranza chiede "il motivo di un così significativo ritardo". Tornando poi sul segretario di Stato Pedini Amati. Infatti, nell’interrogazione Rete, Domani Motus Liberi e Repubblica Futura chiedono anche "se corrisponda al vero che il Segretario abbia partecipato al bando di concorso per la copertura definitiva del Pdr di Guardia Ecologica". E se "abbia, nel caso, preventivamente e formalmente reso edotto il Congresso di Stato". La minoranza chiede anche se corrisponda al vero che Pedini Amati "sia risultato – si legge nell’interrogazione – il vincitore del bando". Non si fa attendere la risposta del segretario di Stato al Turismo, Pedini Amati. "La mia azione politica e istituzionale è sempre stata e continuerà ad essere guidata dai principi di trasparenza, rettitudine e pieno rispetto delle leggi e delle istituzioni – dice – Confido pienamente nell’operato degli Uffici dello Stato e della magistratura, la cui autonomia è garanzia di giustizia e imparzialità. Aggiungo, per essere ancora più chiari, che non sono a conoscenza di alcun procedimento a mio carico. La Repubblica merita un confronto politico basato sui programmi e sulle idee, non su insinuazioni e diffamazioni che ledono l’immagine del Paese e la fiducia dei cittadini nelle proprie Istituzioni".