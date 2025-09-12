Incidente alla cava. Dopo l’esplosione una pietra colpisce un anziano nel suo orto

Una forte esplosione. Un boato a squarciare una tranquilla mattinata estiva come tante dalle parti di Novafeltria. Il rombo di mine fatte brillare nell’ambito di un intervento programmato alla cava dell’alta Valmarecchia dove, nell’estate del 2021, qualcosa però andò storto nelle operazioni compiute nello scavo da parte di una Spa incaricata dei lavori alla cava. L’esplosione, infatti, come da consuetudine provocò la dispersione di diverse pietre e sassi, che quella mattina tuttavia nell’area circostante incontrarono, suo malgrado, un anziano pensionato di 74 anni all’epoca che, a un centinaio di metri di distanza dalla cava, stava tranquillamente lavorando nel proprio orto. Fu proprio in quell’istante sfortunato, però, che il 74enne si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo. In quella circostanza, infatti, le operazioni per compiere l’esplosione erano state anticipate alla mattina presto per questioni legate al deterioramento delle cariche esplosive a causa delle alte temperature. Forse, potrebbe essere stato questo scostamento dall’orario prestabilito per compiere l’intervento nella cava a cogliere di sorpresa il pensionato che, appunto, subito dopo lo scoppio venne colpito alla spalla da una pietra schizzata via dalla cava.

Un episodio a seguito del quale il 74enne riportò ferite giudicate guaribili prima in 15 giorni dal pronto soccorso e, successivamente, in 40 giorni a seguito di una nuova visita medica. Nei mesi scorsi il pensionato è stato già interamente risarcito per il danno subito, ma sulla vicenda presto si volse anche lo sguardo dell’autorità giudiziaria, con tre persone coinvolte nelle operazioni alla cava che finirono nel registro degli indagati per l’accusa di lesioni. L’indagine, svolta dalla protezione civile – competente in materia di esplosivi – unitamente ai carabinieri della compagnia di Novafeltria, nei giorni scorsi aveva portato alla richiesta di rinvio a giudizio di tre persone. L’amministratore della Spa che stava svolgendo i lavori alla cava, l’operaio incaricato di far brillare le mine all’interno dello scavo e infine anche l’ispettore che si occupò della mappatura della zona per stilare le procedure di sicurezza previste. Ieri, i tre indagati, tutti difesi dagli avvocati Gilberto Gianni e Massimiliano Cornacchia, sono comparsi in udienza predibattimentale a seguito della quale l’amministratore della Spa è stato prosciolto, l’addetto all’ispezione della zona intorno alla cava di Novafeltria è stato ammesso alla prova e, infine, l’operaio incaricato di far brillare gli esplosivi è stato invece rinviato a giudizio.

Francesco Zuppiroli