Morì in auto a 19 anni, “Grazie alla musica mio figlio vive ancora”

Rimini, 30 maggio 2024 – Un terribile incidente, che ha spezzato per sempre la sua vita a soli 19 anni. Il cattolichino Nathan Franchini era morto così, all’alba del 28 novembre del 2021.

L’auto su cui viaggiava insieme ad altri quattro giovani, di ritorno dalla discoteca, era uscita di strada, schiantandosi contro un pino, in viale Abruzzi a Riccione.

Nathan aveva un sogno: diventare un produttore musicale di successo. Un sogno che aveva iniziato a coltivare fin da piccolissimo, con il nome d’arte di Krusty, e che oggi può finalmente realizzarsi grazie alla mamma, Damaris Tio, e a un giovane rapper, Olazz, al secolo Eloder Gabrielli, 27 anni, nato e cresciuto a Cattolica, proprio come Nathan.

A distanza di anni dalla tragedia, Damaris ha riscoperto i brani perduti di Nathan e, insieme ad Olazz, ha deciso di farli risuonare in eterno, regalandoli finalmente al pubblico. Il risultato è un album dal titolo Remember Me, composto da 12 canzoni, oggi disponibile su Spotify, YouTube e su altre piattaforme.

Tutto è cominciato quasi per caso, con una mamma distrutta dal dolore che si mette a spulciare il computer portatile del figlio, sfogliando le cartelle alla ricerca di vecchie foto, nel tentativo di colmare il grande vuoto che alberga nel suo cuore. All’improvviso, Damaris si imbatte nei beat prodotti da Nathan. “Sapevo della passione sconfinata di mio figlio per la musica, ma mai avrei immaginato che fosse dotato di un simile talento. Per me è stato come immergermi nel suo mondo, percependo le sue stesse emozioni e sensazioni” racconta.

Damaris decide di caricare su Facebook e Instagram quei brani ritrovati. “Quando ormai pensavo che tutto il suo lavoro sarebbe rimasto inutilizzato, ecco che è entrato nella nostra vita Olazz, un conoscente di Nathan. Colpito e ispirato dalle melodie di mio figlio, ha incominciato a scrivere dei testi che sono poi diventati dodici splendide canzoni. E’ stato proprio Eloder a contattarmi e chiedermi se potevo dargli una mano a realizzare un album. Ho accettato volentieri, anche se ero alle prime e non conoscevo per nulla l’ambiente. Anche ora che mio figlio non c’è più, la sua musica continua ad essere una fonte inesauribile di emozioni e ha aperto il cuore di un altro ragazzo, con alle spalle una storia di dolore e fragilità che sta riuscendo a superare proprio grazie al rap. Un grande ringraziamento al mix engineer Domenico Pippolo, in arte DoDmakethefuture e Thomas Piscaglia, in arte Born Slippy”.

Tutta la musica di Nathan è disponibile sul canale YouTube Nathan.music4Ever. “In collaborazione con il Centro Giovani di Cattolica abbiamo deciso di utilizzare questo canale per dare voce e visibilità a tutti quei giovani che, come Olazz, coltivano il sogno di diventare dei cantanti. Credo che questa storia possa trasmettere un bel messaggio, ovvero che anche il dolore più insopportabile può trasformarsi in amore e dare vita a qualcosa di straordinario”.