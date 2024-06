Incidente a Rimini, scontro auto moto: un ferito grave

Rimini, 28 giugno 2024 - Incidente stradale attorno alle 17 a Rimini. Coinvolte un'auto Peugeot e una moto Honda shadow con il conducente di quest'ultima, un uomo di 57 anni, finito a terra e trasferito in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale di Cesena. L'incidente è avvenuto sulla via Marecchiese all'altezza della sede della Protezione civile. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.