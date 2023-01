Incidente all'alba sulla Statale a Cattolica: tre persone ferite

L'incidente

Cattolica (Rimini), 15 gennaio 2023 - Brutto incidente all'alba di oggi sulla Statale 16 a Cattolica. Il bilancio parla di due veicoli coinvolti e tre persone ferite.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un 30enne dipendente di una pasticceria, al volante del furgone aziendale, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro una Golf con a bordo una coppia tra i 60 e i 70 anni.

L'impatto è stato particolarmente violento ed entrambi i veicoli sono finiti fuori strada con danni pesanti. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto si precipitate le ambulanze del 118 insieme alle pattuglie della polizia stradale.

I tre feriti per fortuna se la sono cavata con poco e sono stati trasportati con codice di media gravità all'ospedale Ceccarini di Riccione. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada.