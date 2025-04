Incidente da ricostruire: "Cerco testimoni"

Una delle persone coinvolte e rimaste ferite nell’incidente avvenuto il 1° marzo a Rimini ha lanciato un appello pubblico per individuare eventuali testimoni che "possano fornire una ricostruzione della dinamica dello scontro". L’incidente si è verificato intorno alle 11 lungo viale Regina Elena, all’altezza di via La Città delle Donne. Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’auto dei Carabinieri, diretta verso Rimini, e una Citroën DS3 con a bordo alcuni turisti, che viaggiava in direzione opposta. Stando a quanto emerso, l’impatto è stato frontale e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i colleghi dell’Arma, la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha provveduto a trasportare i feriti all’ospedale Infermi di Rimini. Fortunatamente, nessuno di loro ha subito conseguenze gravi.

Le autorità stanno ancora effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma la donna, coinvolta e ferita nello scontro, ha deciso di rivolgersi alla comunità di Rimini diffondendo un appello per cercare eventuali testimoni che possano fornire dettagli utili. In particolare, si cercano persone che abbiano assistito all’incidente e che possano riferire informazioni utili a consentire la ricostruzione precisa della dinamica. "Chiunque abbia visto l’incidente o possa fornire elementi utili è invitato a mettersi in contatto con le autorità competenti per contribuire a chiarire i fatti" afferma la donna coinvolta nell’incidente avvenuto più di un mese fa in viale Regina Elena.