Incidente di Giuliano, anche Loris inguaia Dassilva

Loris Bianchi, il fratello di Manuela (nuora di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate), è stato chiamato ieri dalla polizia stradale a fornire sommarie informazioni testimoniali. Al centro del colloquio le dichiarazioni rese dalla sorella Manuela al pm Paci durante l’interrogatorio del 4 marzo scorso, riguardanti il misterioso incidente che il 7 maggio del 2023 aveva fatto finire in coma proprio il marito di Bianchi, Giuliano Saponi, il figlio di Pierina.

Dopo l’interrogatorio di Manuela, la Stradale ha deciso di ascoltare Loris che ha dichiarato di aver visto Louis Dassilva (unico indagato per l’omicidio) la mattina del 7 maggio che andava a correre, smentendo di fatto l’alibi di Valeria Bartolucci che collocava lei e il marito ad un funerale. "Mio fratello - aveva detto Manuela nel corso dell’interrogatorio - mi ha detto di quel giorno che Louis, venendo su dalla rampa, aveva chiesto informazioni su cosa stesse accadendo e non appena ha appreso la notizia di mio marito e del suo incidente, Louis ha dato un pugno sulla macchina ed ha esclamato ‘c...o”. Per cui è ipotizzabile che o cerca di far vedere il dispiacere o bisognerebbe sentire con mio fratello se l’esclamazione è tipo ‘c...o è vivo!’"

Loris ha in buona sostanza confermato la versione fornita dalla sorella. Il criminalista Davide Barzan, consulente della difesa di Loris e Manuela, evidenza inoltre che Valeria Bartolucci, la moglie di Dassilva, "ha sempre dichiarato di trovarsi, unitamente al coniuge, a un funerale nei pressi di Pesaro. Tuttavia, tale versione è stata smentita dalle risultanze investigative, tra cui l’analisi delle celle telefoniche, che ne hanno rilevato incongruenze rispetto alla ricostruzione fornita"