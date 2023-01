Incidente a Rimini, sfonda due volte con l’auto la recinzione della stessa casa: ferito

Incidente a Rimini, giovane ferito (foto Migliorini)

Rimini, 6 gennaio 2023 - Un incidente spettacolare, che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello accaduto oggi pomeriggio a Rimini in via Castellaccio. Un giovane di origini sudamericane alla guida di una Opel Corsa è finito da solo fuoristrada, andando a sbattere contro la recinzione di una casa che si trova sul lato destro della carreggiata, abbattendo un segnale stradale. [Missing Caption] Il 25enne non si è fatto nulla, e dopo essere sceso per verificare i danni è ripartito a tutta velocità, finendo un'altra volta fuoristrada dopo pochi metri: ha divelto la recinzione della stessa casa e poi è finito con l'auto nel giardino. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane dall'abitacolo, e i sanitari del 118, che dopo averlo stabilizzato l'hanno portato in ospedale. Il 25enne non è in gravi condizioni.