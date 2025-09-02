Incidente a Igea Marina, il commercialista Arrigo Lepri travolto e ucciso da un Suv sulla Statale 16

Rimini, 2 settembre 2025 – Intorno alle 21.30 di ieri sera la Statale 16 è stata teatro di un grave incidente mortale all’altezza di Igea Marina. Un uomo, Arrigo Lepri, 83 anni, commercialista di Santarcangelo di Romagna, è stato investito da un’auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, Lepri viaggiava a bordo di una Dacia Duster insieme a un amico coetaneo. I due si erano fermati in una piazzola lungo la corsia in direzione Rimini quando l’anziano - stando ad una prima ricostruzione - avrebbe attraversato a piedi, per cause ancora da chiarire, le due corsie del suo senso di marcia, avrebbe scavalcato il guardrail e ha percorso anche quelle della direzione opposta, per poi ripetere il tragitto al contrario.

Quasi giunto nuovamente alla propria vettura, è stato travolto da una Range Rover condotta da un automobilista di passaggio.

L'incidente lungo la statale 16 del primo settembre 2025: sul posto anche i vigili del fuoco (foto Migliorini)

L’impatto, violentissimo, è stato seguito dal sopraggiungere di altre vetture che lo hanno ulteriormente colpito, rendendo impossibile qualsiasi intervento di soccorso.

Il passeggero della Duster ha riferito di aver solo udito un forte “colpo” nel buio.

Il tratto di strada, completamente privo di illuminazione, è stato immediatamente chiuso al traffico per consentire l’arrivo dei mezzi del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Sulla dinamica della tragedia sono ora in corso accertamenti.