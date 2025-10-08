Incidente in via Chiabrera. Investì e uccise pedone con l’Ape car: condannato

Era deceduto dopo cinque giorni di agonia all’ospedale Bufalini di Cesena il 93enne Gabriele Mariotti, vittima di un terribile incidente in via Chiabrera a Rimini la sera del 1 dicembre 2023. Lì dove, mentre l’anziano stava attraversando la strada, una Ape car lo colpì e travolse procurandogli ferite che, come stabilito dai periti della procura, provocarono poi la morte del 93enne a distanza di qualche giorno. Per quell’episodio, era finito sotto inchiesta un cittadino macedone di 58 anni, residente in città, il quale si trovava alla guida dell’Ape Piaggio al momento dello schianto. L’uomo era finito sotto indagine per l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso, dal momento che all’arrivo della polizia locale in via Chiabrera, diverso tempo dopo l’incidente, il macedone non era più sul posto.

Ieri davanti al gup Raffaella Ceccarelli si è tenuto il giudizio in abbreviato per il 58enne imputato, al termine del quale l’uomo è stato assolto dall’accusa di omissione di soccorso – così come richiesto anche dalla procura di Rimini – e condannato a un anno e 4 mesi (pena sospesa) per omicidio stradale. Nel corso del procedimento, in cui il 58enne è stato difeso dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero, è emerso come a seguito dello schianto la vittima avesse attraversato la strada non sulle strisce pedonali e che da parte del 58enne "non c’era stata omissione di soccorso" sostiene la difesa. La ricostruzione in aula è stata quella secondo cui il 58enne, che ha una impresa di volantinaggio, avesse atteso l’arrivo dei soccorsi sul posto e dopo "un paio di ore" si sarebbe poi allontanato in fondo a via Chiabrera, quando erano arrivati gli agenti della municipale per i rilievi. Da qui l’assoluzione decisa dal giudice, che ha invece condannato il macedone per l’omicidio stradale. Nel procedimento la famiglia di Gabriele Mariotti non si era costituita parte civile. La difesa dell’imputato, invece, ha reso noto che: "Valuteremo se fare appello".

f.z.