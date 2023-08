Incidente in viale Pinzon Investite madre e figlia

Mamma e figlia di tre anni investite da uno scooter in viale Pinzon a Bellaria. E’ accaduto l’altro ieri attorno alle 21, quando è scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto a sirene spiegate l’ambulanza del 118. La donna coinvolta nell’incidente ha 25 anni ed è residente in provincia di Prato. Si trovava a Bellaria per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia e l’altra sera stava passeggiando con la figlioletta di appena tre anni nella zona turistica della città non lontano dal porto canale. Una camminata tranquilla per svagarsi un po’ dopo cena, che però si è trasformata nel giro di pochi secondi in un vero e proprio incubo. L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Bellaria.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di uno scooter - un riminese da poco maggiorenne - sarebbe finito con il proprio mezzo addosso alla 25enne e alla bambina, travolgendole e facendole finire sull’asfalto. Le due ferite sono state immediatamente soccorse dai passanti che si trovavano sul posto, mentre nel frattempo qualcuno ha allertato il 118. I sanitari sono arrivati nel giro di pochi minuti. Le condizioni della mamma e della piccola sono apparse fin da subito critiche. Dopo essere state visitate e stabilizzate, le ferite sono state caricate in ambulanza, che è ripartita a tutta velocità in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Fino a ieri entrambe erano ancora ricoverate nel nosocomio cesenate. I medici si riservano la prognosi, ma nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono accorse le pattuglie della polizia locale del comando di Bellaria. Agli agenti della municipale sono stati affidati i rilievi di rito e il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente al fine di valutare le responsabilità del conducente dello scooter. Disposti come da prassi gli accertamenti per capire se si fosse messo alla guida ubriaco o sotto l’effetto di sostanze.