Grave incidente sulla Marecchiese, ferito un ciclista

Rimini, 23 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato nella mattinata di venerdì a San’Ermete, lungo la strada Marecchiese, in corrispondenza di una rotonda. Erano da poco passate le 9 e in quel momento pioveva, quando una Opel Combo e una bicicletta si sono scontrate. A farne le spese è stato il ciclista, un uomo di mezza età di cui al momento non sono state rese note le generalità.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due veicoli sarebbe stato di lieve entità, ma sufficiente a far cadere violentemente a terra il ciclista, che ha riportato traumi seri.

I rilievi della polizia stradale dopo l'incidente sulla Marecchiese (foto Migliorini)

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove l’uomo è stato ricoverato in condizioni critiche.

A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica sono stati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i controlli di rito e avviato le indagini per chiarire l’esatta causa dell’incidente.