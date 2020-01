Rimini, 2 gennaio 2020 - Due incidenti sul Metromare nella notte di Capodanno con quattro persone finite in ospedale. L’incidente più grave è avvenuto intorno alle tre del mattino, alla stazione Alba di Riccione. Uno straniero ubriaco è entrato nella corsia riservata ed è finito davanti a un mezzo in transito. Brusca frenata dell’autista, che ha messo nei guai i passeggeri, sballottati come fuscelli, ma il ragazzo è stato colpito alla spalla. Per lui la frattura della clavicola, ma nulla di gravissimo. Molta paura per i passeggeri che erano all’interno del mezzo, alcuni hanno riportato ferite e lesioni. Anche in questo caso è intervenuto il 118. Quattro passeggeri hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. La più grave è risultata una donna in sedia a rotelle per la frattura delle due tibie, proiettata in avanti al momento della frenata. I pazienti feriti sono stati tutti dimessi, con prognosi tra 3 e 5 giorni. Sul posto è intervenuta la polizia locale riccionese per i rilievi del caso. Start sottolinea "solo la prontezza dell’autista ha evitato che l’uomo fosse travolto".

L’altro incidente si era verificato poche ore prima, intorno alle 23,30, su un mezzo diretto a Rimini, all’altezza di Lagomaggio. Un uomo, nel tentativo di salire sull’autobus che stava ripartendo, già strapieno all’inverosimile (Start ha offerto trasporto gratuito per undici ore dalle 20 di martedì 31 alle 7 di mercoledì 1° gennaio) è rimasto con una gamba incastrata tra porte, e trascinato per qualche metro.

«L’autista si è fermato quasi subito, richiamato dalle grida di quelli rimasti in stazione – racconta Stelvio Mignani – io gli ero al fianco e ho assistito a tutta la scena. Vergognoso a mio avviso che si facciano circolare bus stipati all’inverosimile, tipo carro bestiame, senza possibilità di aggrapparsi in caso di frenate brusche. Invece che in piazza Cavour dove eravamo diretti ci hanno fatto passare il Capodanno su un autobus, e fatto saltare il brindisi di mezzanotte a centinaia di persone: scandaloso". L’uomo rimasto coinvolto, anziano, una volta liberato è stato fatto stendere sul selciato. E’ stato soccorso dal personale del 118; a parte il forte spavento non ha riportato lesioni. Il veicolo ha ripreso la corsa dopo circa 25 minuti. "La grande ressa e la volontà di salire a bordo ha creato una situazione di pericolo – sottolinea Start Romagna in una nota – per via di una persona rimasta aggrappata ad una porta per alcuni metri".

La stessa Start segnala che "qualora necessario, saranno rese disponibili alle autorità inquirenti le immagini delle telecamere: 98 sulla linea Metromare oltre a quelle sui bus, memorizzate dalle centrali operative". Start sottolinea infine che il fatto di aver trasportato nella nottte di Capodanno la bellezza di quindicimila persone "ha contribuito al calo del traffico veicolare sulle strade, aumentando per contro la sicurezza".