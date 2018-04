Riccione 10 aprile 2018 - E’ morta per i traumi riportati nella caduta dalla bici mentre percorreva il sottopasso di viale Da Verazzano in direzione mare. Annunziata Coco aveva 72 anni e ieri all’ora di pranzo stava percorrendo il viale con la bicicletta. Con sé portava pesanti borse della spesa. Probabile avesse terminato le commissioni e alle 13,30 circa si dirigesse verso la zona mare. Era originaria di Castenaso nel bolognese, ma domiciliata a Misano.

Ciò che ancora non si sa è cosa abbia provocato lo schianto. Il primo automobilista giunto sul posto sopo l’incidente ha visto la bicicletta a terra e la donna riversa sull’asfalto. Pacchi, fogli e quanto stava nelle borse era sparso sulla strada. La chiamata al 118 è arrivata subito dopo, ma quando il personale paramedico è arrivato sul posto le condizioni della donna sono apparse disperate. Nel tentativo di rianimarla e salvarle la vita è stata chiamata sul posto l’eliambulanza che ha portato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena. L’arrivo a Cesena si è rivelato inutile, per la donna c’era più nulla da fare. Durante i soccorsi e i successivi rilievi dell’incidente la corsia lato sud del sottopasso da Verazzano è rimasta chiusa al traffico.

L’incidente potrebbe essere avvenuto per un errore o una sbandata fatali, ma i vigili stanno cercando anche in altra direzione. La morte della donna potrebbe avere un colpevole. I vigili già nel pomeriggio di ieri hanno ascoltati diversi testimoni per cercare indizi utili a ricostruire i pochi secondi nei quali la signora volava sull’asfalto dopo avere percorso la strada in discesa entrando nel sottopasso. I vigili stanno verificando se vi fosse un altro mezzo sulla strada al momento dell’incidente e se vi sia quindi un responsabile nel decesso della signora. Oltre alle testimonianze gli agenti sperano nell'aiuto delle telecamere. Puntate sulla zona vi sono quelle della rete comunale di videosorveglianza. Ancora in serata gli agenti analizzavano i filmati per trovare indizi, eventuali sagome di auto o veicoli in zona nell’ora del sinistro, nella speranza di poter poi incrociare i dati raccolti con quelli dei testimoni e chiarire la dinamica dei fatti.