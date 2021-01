Rimini, 3 gennaio 2021 - Travolta e uccisa da un'auto mentre stava passeggiando con una parente sul ciglio della strada. Per Daniela Vincenzi, 51 anni, non c'è stato niente da fare, è morta sul colpo, mentre l'altra donna è rimasta illesa.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 17, in via Solarolo, una strada accanto all'uscita del casello di Rimini Nord, dove viveva la vittima. Le due stavano camminando quando l'auto, condotta da una bellariese, di 48 anni, è arrivata alle loro spalle, ha caricato la donna sul cofano per poi scaraventarla nel fossato che corre ai lati della strada. La conducente della macchina è stata denunciata per omicidio stradale.