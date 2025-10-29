Incidente in moto: morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea

Bellaria (Rimini), 29 ottobre 2025 – Evan Oscar Delogu, 18 anni appena compiuti, è morto oggi pomeriggio a Bellaria in un terribile incidente stradale: Evan era in sella alla sua moto Benelli quando, intorno alle 15.40 il giovane, alla guida di una moto benelli, stava percorrendo via Vittor Pisani quando, all’altezza del civico 3, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Cosa è successo a Evan Delogu

Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu, ha perso la vita dopo una tragica caduta in moto avvenuta in via Vittor Pisani, una strada tranquilla e solitamente poco trafficata, che nel giro di pochi istanti si è trasformata nel teatro di una tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di approfondimento da parte della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, l’incidente si sarebbe verificato attorno alle 15.40. Evan stava percorrendo il rettilineo in sella alla sua Benelli 750, quando — per cause ancora da accertare — avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un primo palo della luce, per poi carambolare contro un secondo, sempre a bordo strada. L’impatto è stato devastante: nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

I sanitari hanno cercato inutilmente di riattivare il battito cardiaco

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È deceduto praticamente sul colpo, a causa del violentissimo urto. Gli agenti della Polizia Locale stanno tuttora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici.

Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del mezzo e l’avvio delle procedure di rito. La salma di Evan si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.