CronacaCede il lucernario, muore per portare il pasto a un operaio: incidente sul lavoro nel Riminese
20 ott 2025
FRANCESCO ZUPPIROLI
Cronaca
Cede il lucernario, muore per portare il pasto a un operaio: incidente sul lavoro nel Riminese

Un volo di circa 8 metri in un’azienda di lavorazione dell’acciaio, nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove il 64enne pesarese era salito intorno alle 12 sul tetto. La vittima sarebbe un impiegato di una ditta di catering

Un'ambulanza in una foto di repertorio

San Giovanni in Marignano (Rimini), 20 ottobre 2025 - Un volo di circa otto metri. Giù da un lucernario di una azienda di via Tavollo nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove era salito intorno alle 12, pare, per portare il pasto a un operaio che era al lavoro sul tetto dell’impresa che si occupa della lavorazione dell’acciaio.

Così è morto, sul colpo, un 64enne residente nel pesarese che stando alle prime informazioni sarebbe un impiegato di una ditta di catering con sede sempre nel pesarese. Da capire è infatti il motivo per cui il 64enne si trovasse sul tetto dell’azienda marignanese, se per motivi di rapporti personali con l’operaio che stava lavorando o se per conto dell’impresa di cui era addetto.

Quel che è certo è che per cause in via di accertamento il lucernario su cui il 64enne era salito ha ceduto e l’uomo è crollato di sotto per circa otto metri. Una caduta fatale che non ha lasciato scampo all’uomo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 insieme con i carabinieri della Tenenza di Cattolica. Le indagini sull’accaduto sono affidate invece alla medicina del lavoro e il pm di turno, Daniele Paci, ha disposto l’autopsia del corpo della vittima.  

