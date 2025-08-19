Incidente mortale sul lavoro, presidente della Fsgc a processo

Rinviato a giudizio per omicidio colposo il presidente della Federazione sammarinese giuoco calcio Marco Tura. Non è ancora stata fissata la prima udienza del processo per stabilire le responsabilità per la morte, avvenuta nel mese di febbraio del 2022, di Leo Tabarrini, il 52enne che aveva perso la vita, dopo essere caduto da una scala mentre stava lavorando al centro sportivo ’Ezio Conti’ di Dogana. Il presidente della Federcalcio sammarinese dovrà rispondere anche di violazioni amministrative e contravvenzioni legate alla mancata valutazione dei rischi, alla tipologia delle attrezzature, considerando che la scala non era omologata alle norme di sicurezza, e alla carente formazione del personale. Un rinvio a giudizio, quello di Tura, deciso dal giudice Adriano Saldarelli, dopo che due giudici inquirenti avevano disposto l’archiviazione. Poi l’istruttoria era stata riaperta dal giudice d’Appello che aveva accolto le opposizioni delle parti civili. Ora si attende che la data della prima udienza del processo venga fissata.

La morte di Tabarrini nel 2022 aveva scosso la Repubblica. Lavorava come manutentore degli impianti sportivi di San Marino per conto della Federcalcio sammarinese, residente nel Castello di Fiorentino, era conosciutissimo sul Titano. Quella sera al centro sportivo di Dogana stava sostituendo una plafoniera nello spogliatoio. Tabarrini era da solo al momento della caduta: intorno alle 19.15 il magazziniere della Juvenes/Dogana aveva notato il corpo a terra vicino alla scala e aveva subito lanciato l’allarme. Al campo sportivo di Dogana per soccorrere Tabarrini erano arrivati nel tardo pomeriggio del 5 febbraio del 2022, gli agenti della Guardia di Rocca e due ambulanze partite a sirene spiegate dal Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. I sanitari giunti sul posto però non avevano potuto fare altro che constatare il decesso. Numerosi i messaggi per ricordare Tabarrini, dal mondo dello sport ma non solo. Nelle competizioni sportive del fine settimana successivo alla sua morte, su tutti gli impianti calcistici della Repubblica di San Marino, indipendentemente dalla competizione in svolgimento, era stato osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio, per ricordarlo.