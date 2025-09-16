Grave incidente sui viali delle Regine a Rimini: morto un 64enne

Rimini, 16 settembre 2025 – Tragedia questa mattina a Rimini, dove alle 9.30 sui viali delle Regine si è verificato un grave incidente.

Un violento scontro semi frontale tra una Audi A4 e una Volkswagen ha provocato la morte di F.F., 64 anni, residente a Fano. L’uomo, alla guida dell’Audi, sarebbe deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche C.F., 66 anni, di Rimini, conducente dell’altra vettura. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, ma le cause sono ancora al vaglio della polizia locale: non si esclude l’ipotesi di velocità eccessiva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. I viali delle Regine sono rimasti parzialmente chiusi per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.