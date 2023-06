Rimini: gita in moto finisce in tragedia, muore l’ex autista di autobus Franco Fronzoni

Rimini, 19 giugno 2023 – Un’uscita con gli amici in sella alla moto per percorrere insieme le strade della Valconca e del Montefeltro. Doveva essere una giornata di divertimento, ma si è trasformata in una tragedia.

Vittima dell’incidente avvenuto ieri dopo mezzogiorno è Franco Fronzoni, 69 anni, originario di Morciano di Romagna, dove abitava.

La vita dell’ex autista in pensione si è spezzata per sempre lungo la strada provinciale tra Casinina e Auditore, probabilmente a causa di un malore che lo ha accolto mentre si trovava alla guida e che gli ha fatto perdere il controllo della moto, il tutto davanti agli occhi dei compagni di viaggio che facevano parte della stessa comitiva. Quindi l’impatto contro un cartello stradale. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118.

Fronzoni stava prendendo parte, insieme ad altri appassionati di due ruote provenienti da tutta la Valconca, ad un motogiro partito da Mondaino. Il gruppo di motociclisti aveva in programma di percorrere le verdi colline dell’entroterra a cavallo tra le province di Rimini e Pesaro-Urbino prima di terminare l’escursione con un pranzo. Era da poco passato mezzogiorno, quando non lontano da Casinina si è consumata la tragedia.

Fronzoni si trovava in fondo al gruppo in sella a una Suzuki e procedeva a velocità contenuta. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la moto sbandare. Il centauro avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della Suzuki e uscendo di strada. Prima è andato a impattare contro un tombino e quindi avrebbe centrato in pieno un cartello, per terminare la corsa in un piccolo fosso sul lato della strada. Gli altri centauri del gruppo hanno chiamato i soccorsi e sul posto si è precipitata a sirene spiegate l’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a far ripartire il cuore del 69enne, ma dopo diversi minuti di tentativi disperati, non è stato possibile far altro che constatare il decesso.

Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze degli altri motociclisti e avviato gli accertamenti di rito per la ricostruzione dei fatti. La dinamica farebbe pensare ad un malore che potrebbe aver colto Fronzoni mentre si trovava alla guida, impedendogli di mantenere il controllo della Suzuki. L’ex autista lascia una moglie.

"Era un uomo buono, un grande appassionato di motori. Aveva lavorato per anni come autista, conosceva bene quelle strade che aveva percorso alla guida, difficile credere che abbia commesso un errore di guida, molto più probabile che sia stato colpito da un malore", riferisce un conoscente.