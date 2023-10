Stefano Giannini morto nell’incidente in moto, chi è la vittima

Rimini, 16 ottobre 2023 - Una famiglia distrutta dal dolore. E' quella di Stefano Giannini, il centauro riminese di 49 anni morto nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio in Abruzzo nel comune di Campotosto, sulla strada provinciale 577 che conduce al lago. Giannini si è scontrato con un'altra moto, sulla quale viaggiava una coppia di Spoleto.

Per il riminese non c'è stato purtroppo nulla da fare, le altre persone coinvolte nell'incidente sono state portate all'ospedale San Salvatore a L'Aquila. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti. Giannini, residente a Rimini e titolare di un'attività artigianale era uno sportivo e un grande appassionato di moto. Ogni tanto andava a correre anche in pista a Misano. Lascia un figlio di 5 anni e la compagna. Ancora da fissare le date dei funerali.