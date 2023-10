Muore a 49 anni in sella alla sua moto nel frontale a L’Aquila

Rimini, 15 ottobre 2023 – Tragedia a L’Aquila nel pomeriggio. Un 49enne di Rimini ha perso la vita in un incidente stradale in sella alla sua moto mentre percorreva il tratto stradale che collega la frazione di Arischia con il Comune di Campotosto dove si trova il lago artificiale.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro si sarebbe scontrato contro un’altra moto che procedeva in senso contrario. Per il 49enne non c'è stato nulla da fare, illesa una coppia di Spoleto che stava viaggiando sull’altra due ruote. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto personale medico del 118 atterrato con l'elicottero ed i vigili urbani per i rilievi del caso. Le moto sono state sequestrate, mentre la salma del 49enne riminese è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale dell'Aquila, a disposizione dell'autorità giudiziaria.