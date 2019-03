Coriano (Rimini), 3 marzo 2019 - Incidente (foto) stradale dopo le 18 a Mulazzano di Coriano (video) con un tragico bilancio: un morto e 5 feriti. Lo scontro si è verificato in via Monti: una Golf e una Hunday si sono scontrate in un terribile frontale.

E' deceduto il conducente di una delle due vetture, un cinquantenne del posto, ed è molto grave una ragazzina. Una delle auto coinvolte era di ritorno dalla festa di Carnevale a Ospedaletto.