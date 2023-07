Incidente a Rimini oggi, auto distrutte dopo un frontale: mamma e bimba di 5 anni in ospedale

Rimini, 24 luglio 2023 - Grande paura per una bambina di cinque anni coinvolta in un brutto incidente avvenuto oggi attorno alle 15.45 in via Popilia a Torre Pedrera. La piccola viaggiava insieme alla madre a bordo di una Toyota Aygo che procedeva in direzione nord. La vettura è stata colpita frontalmente da una 500 X che, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta.

Incidente frontale in via Popilia (foto Migliorini)

L’impatto è stato molto violento con le parti anteriori di entrambi i veicoli andate completamente distrutte. L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere i mezzi del 118 insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale di Rimini. Tre le persone ferite: il conducente della 500, la bimba di cinque anni e la mamma di quest’ultima, che era al volante della Toyota. Tutti e tre sono stati trasportati con codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza.

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso la Statale è rimasta parzialmente chiusa. Si sono create lunghe code in entrambi i sensi di marcia.