Grave incidente oggi sulla Marecchiese: morto sul colpo un centauro

Rimini, 17 giugno 2024 - La Marecchiese si tinge di sangue. Quello di un centauro, M.G. di 62 anni e residente in Alta Valmarecchia, che questa mattina presto, intorno alle 7, in sella alla sua Ducati stava viaggiando sulla strada Marecchiese appunto quando nelle vicinanze di Secchiano andando in direzione monte si è scontrato con una Fiat Panda per cause ancora in via di accertamento. Il violento impatto che ne è seguito ha disarcionato il centauro che è poi morto sul colpo. Immediatamente il traffico è stato bloccato e sul posto si sono precipitati i carabinieri per le indagini di rito, i vigili del fuoco e il personale del 118. L'intervento è ancora in corso.