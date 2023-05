Incidente oggi a Rimini sull’Adriatica: due feriti gravi. Video

Rimini, 30 maggio 2023 – Un incidente (video) tremendo nel cuore di Rimini, sulla Statale Adriatica a Miramare all'altezza di via Musiani, si è verificato oggi intorno alle 15. Uno scontro frontale tra un furgoncino Dacia Dokker alla cui guida si trovava un uomo di 41 anni residente a Riccione e uno scooter Scarabeo 125 guidato da una donna riminese di 44 anni.

Incidente a Rimini: gravissima una donna che era in scooter

Secondo le primissime ricostruzioni eseguite sul posto dagli agenti della polizia stradale intervenuti, l'incidente si sarebbe verificato quando lo scooter stava percorrendo la Statale in direzione Ravenna. A quel punto, per motivi ancora in via di accertamento, ma pare a seguito di un malore del conducente, il 41enne che guidava il furgoncino Dacia ha sbandato invadendo la corsia opposta su cui appunto si trovava la donna 44enne.

A quel punto, lo scontro tra i due veicoli è stato inevitabile e la donna è stata sbalzata in aria prima di ricadere violentemente sull'asfalto, mentre il Dacia Dokker è andato a sbattere contro un cancello di un'abitazione nelle vicinanze, per poi terminare la carambola in mezzo alla carreggiata.

La situazione è apparsa subito drammatica e sul posto si sono precipitati anche i soccorsi del 118 con tanto di eliambulanza, sulla quale è stato caricato il 41enne alla guida del Dacia Dokker, il quale al momento del trasferimento all'ospedale Bufalini di Cesena era in stato di incoscienza e in codice di massima gravità.

Gravi le contusioni riportate a seguito dell'urto anche per la donna di 44 anni, che però è rimasta vigile durante l'intervento ed è stata trasferita comunque d'urgenza a bordo dell'ambulanza sempre al Bufalini di Cesena.