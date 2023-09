Incidente al parco divertimenti Fiabilandia: feriti mamma e figlio

Rimini 17 settembre 2023 - Una mamma di 41 anni e il figlio di 7 in pronto soccorso per un incidente avvenuto nel parco di divertimenti Fiabilandia di Miramare. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a quanto pare nella zona del parco ambientata nel Far West.

Madre e figlio si sarebbero trovati a bordo del carrello di una giostra che viaggiava sulle rotaie, quando sarebbero stati colpiti dal distacco di un pezzo del rivestimento del carrello che li precedeva. Non si sarebbe trattato, dunque, di un problema di funzionamento meccanico. I feriti sono stati portati in pronto soccorso per essere visitati. Sul posto, per i rilievi, anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco.