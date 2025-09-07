Incidente a Riccione, coppia in scooter travolta da auto. Sono gravi

Riccione, 8 settembre 2025 – Lo schianto, violentissimo, contro l’auto. La corsa in ospedale. Sono tuttora ricoverati in gravi condizioni al ’Bufalini’ l’uomo e la donna travolti da una macchina sabato a Riccione, in zona Marano. L’incidente è avvenuto verso le 22,45. La coppia viaggiava su uno scooter T-Max in direzione Rimini quando, di fronte a piazzale Neruda (vicino al Beach village) si è scontrata frontalmente con una Renault Clio con a bordo 4 persone.

L’impatto è stato violentissimo. Le due persone sullo scooter sono cadute a terra dopo un volo di vari metri. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Riccione. Il tratto di viale D’Annunzio è rimasto chiuso a lungo per i soccorsi e i rilievi, coi vigili che hanno deviato il traffico nelle strade interne.

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio. Da una prima ricostruzione pare che il conducente della Clio – che viaggiava in direzione Cattolica – abbia svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio di piazzale Neruda senza dare la precedenza alla moto. Gli agenti hanno già sentito alcuni testimoni e acquisito i filmati delle telecamere (pubbliche e private) in zona per chiarire le cause dell’incidente.

Illesi il conducente della Clio, sottoposto dai vigili all’alcoltest, e le persone che erano a bordo con lui.

Un altro riminese in moto è rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente a Città di Castello (Perugia). Il centauro, che viaggiava solo, si è scontrato con un’altra moto con a bordo due persone: portato in elicottero all’ospedale di Perugia, è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.