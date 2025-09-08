Incidente a Santarcangelo di Romagna, Marecchiese riaperta: 2 feriti

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 8 settembre 2025 – Scontro tra un’auto e una moto questa mattina sulla statale 258 ‘Marecchia’ a Santarcangelo di Romagna (km 80,000). L’incidente stradale ha provocato due feriti e la Marecchiese è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Riaperta poi dopo la conclusione dei soccorsi e dei rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto anche il 118 per i feriti e i vigili del fuoco per la gestione della situazione.

Strada chiusa in entrambe le direzioni per la gestione dell'incidente sulla Marecchiese (Migliorini)

Sul posto presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.