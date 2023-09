Rimini, si schianta con lo scooter contro un’auto: 20enne sbalzato a terra

Rimini, 15 settembre 2023 - Brutto incidente attorno alle 16 tra le vie Da Vinci e Tommaseo, nella zona di Marebello. Ad avere la peggio è stato un 20enne che viaggiava in sella ad uno Scarabeo lungo via Da Vinci in direzione mare.

Dopo aver attraverso l'incrocio, si è scontrato con una Panda al cui volante c'era una donna. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto sull'asfalto.

Un impatto molto violento, che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto l'ambulanza del 118 a sirene spiegate. Il ragazzo, rimasto per tutto il tempo cosciente, è stato caricato a bordo dell'eliambulanza e ricoverato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena a causa dei traumi riportati.

Alle pattuglie della Polizia locale di Rimini il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.