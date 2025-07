Incidente a Rimini, si schianta in scooter e muore poco dopo in ospedale

Rimini, 1 luglio 2025 - Stava viaggiando a bordo del proprio scooter marca Kymco nel buio della notte di fine giugno. In sella al motorino stava percorrendo via XXIII Settembre 1845 in zona Celle a Rimini, arrivando dal centro storico e in direzione zona fiera, quando però qualcosa è andato storto. Quando per cause ancora tutte da accertare, intorno alle 00.20 il centauro ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava ed è rovinato sull’asfalto.

Un incidente tragico per il 48enne nato a Cerignola ma da anni residente a Rimini, il quale ha poi perso la vita nell’ospedale Infermi nel corso della notte, dopo esservi stato trasportato in condizioni disperate a seguito dello schianto. Si macchiano ancora di sangue così le strade riminesi, su cui appunto stando alla ricostruzione della tragedia compiuta dagli agenti della polizia municipale, la vittima viaggiava sul proprio scooter percorrendo la via XXIII Settembre 1845 a mezzanotte passata.

Procedendo dal centro città in direzione della zona fieristica, durante il tragitto, per cause ancora da accertare e al vaglio dei rilevatori, l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo. L’imprevisto ha così causato uno sbandamento violento del motociclo verso la parte centrale della carreggiata e quindi la caduta a terra che ha poi provocato la morte del riminese.

Non è ancora chiaro se lo sbandamento fatale sia stato innescato da una disattenzione, un malore improvviso o un ostacolo lungo il percorso. Quel che è certo è che l’incidente non ha coinvolto altre persone. L’allarme per quanto accaduto è stato lanciato immediatamente da altri veicoli che transitavano ieri notte per via XXIII Settembre. E sul posto si sono subito precipitati gli agenti della municipale insieme con ambulanza e automedica del 118. La disperata corsa in ospedale tuttavia non è servita per strappare al proprio destino il 48enne riminese. La vittima, foggiana d’origine, era un libero professionista che a Rimini aveva gestito per diversi anni un attività di vendita e riparazione di elettrodomestici in via Coletti. Dell’accaduto è stata avvisata l’autorità giudiziaria a cui spetterà ora la decisione se procedere o meno con l’autopsia sul corpo del 48enne.