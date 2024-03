Si cappotta con l’auto e finisce nel fosso: grave una donna di 50 anni

Rimini, 23 marzo 2024 - Sono gravi le condizioni di una donna di 50 anni che questo pomeriggio poco prima delle 16 si è cappottata con la propria automobile mentre viaggiava su via Orsoleto a Rimini.

Ancora da capire la dinamica e le cause dello schianto, anche se dai primi rilievi pare che la donna abbia fatto tutto da sola. La vettura, una Fiat Panda, ha prima perso il controllo per poi ribaltarsi su se stessa e finire la propria corsa ruote all'aria in un fosso di via Orsoleto e con la parte anteriore della maschera completamente staccata.

Sul luogo dell'incidente sono subito accorsi i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto la 50enne dal veicolo e i vigili per i rilievi del caso. La donna è stata quindi portata in ambulanza con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.