Incidente sul lavoro: 58enne si taglia un dito

Ad accompagnarlo al Pronto soccorso sono stati i colleghi di lavoro, dopo averlo soccorso in negozio. Incidente sul lavoro ieri mattina in un esercizio commerciale al dettaglio di piazza Marino Tini, a Dogana. Un uomo di 58 anni, dipendente frontaliere del negozio, si è ferito a un dito di una mano mentre stava eseguendo un’operazione di taglio. I colleghi sono immediatamente intervenuti. Sono stati loro a dare i primi soccorsi per poi accompagnare l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. Dove, dopo le prime visite dei medici, è stato operato e successivamente ricoverato con una prognosi iniziale di trenta giorni.

Sul posto, scattato l’allarme, è intervenuta la squadra anticendio-infortuni sul lavoro della Polizia civile, allertata dalla centrale operativa interforze che era stata contattata dai colleghi dell’uomo. Agli agenti, insieme agli uomini del Dipartimento Prevenzione sicurezza infortunistica nei luoghi di lavoro dell’Istituto per la sicurezza sociale, il compito di capire il perché di quel brutto infortunio ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

È di appena qualche giorno fa il report della Polizia civile sugli interventi eseguiti nel 2024 per infortuni sul lavoro a San Marino. Il posto di polizia dell’ospedale di Stato ha trattato 483 fascicoli correlati ad infortuni avvenuti in luoghi di lavoro, con la redazione di 245 verbali di dichiarazioni in presenza e trasmettendo gli esiti di ciascun fascicolo al Dipartimento Prevenzione dell’Iss.

Tra gli ultimi incidenti sul posto di lavoro, in ordine di tempo, si ricorda quello dello scorso mese di novembre quando un operaio italiano era rimasto ustionato mentre stava facendo manutenzione in un macchinario. L’uomo, subito soccorso, era poi stato trasferito dall’ospedale di San Marino a quello di Rimini. Qualche mese prima, era settembre, a essere coinvolto in un incidente era stato un autotrasportatore. Mentre stava legando il carico sul cassone del camion era caduto al suolo. Una brutta caduta, tanto che era stato necessario il trasferimento dall’ospedale di Stato al Bufalini di Cesena. Cure fuori territorio, qualche mese prima, anche per un 52enne dipendente di un ristorante del Titano che si era ferito a un occhio e al naso sbattendo violentemente contro una porta a molla del locale.