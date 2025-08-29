Incidente sul lavoro al Gros. Operaio precipita da 11 metri

È un vero e proprio miracolo quello per cui ieri mattina al Gros di Rimini non si è consumata una tragedia quando un operaio, un rumeno di 40 anni, è caduto dal tetto di un capannone del polo commerciale di via Coriano dove stava compiendo delle riparazioni. Stando ai primi riscontri sull’incidente, il 40enne si trovava appunto a circa undici metri di altezza per compiere alcuni lavori al tetto di un capannone quando per cause ancora in via di accertamento la struttura sopra cui stava lavorando avrebbe ceduto e l’operaio rumeno è caduto nel vuoto per oltre una decina di metri. La scena, a cui hanno assistito con il cuore in gola i colleghi dell’operaio, ha lasciato tutti senza fiato quando fortunatamente la caduta del 40enne non si è conclusa sul pavimento, bensi contro una pila di pneumatici, che hanno attutito il colpo. Non abbastanza per evitare all’operaio plurime fratture, ma per evitare che la caduta potesse risultare fatale. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato insieme con la Medicina del Lavoro, che procede, e i vigili del fuoco. Stando ai primi riscontri pare che il 40enne avesse indosso tutti i sistemi di sicurezza del caso e che la caduta sia da ricondurre a un tragico incidente.

Al Gros è intervenuto anche l’elisoccorso in arrivo da Ravenna, a bordo del quale il 40enne è stato caricato dai sanitari del 118 dopo essere rimasto vigile per tutta la durata dei soccorsi. L’operaio è stato dunque trasferito all’ospedale di Cesena in codice di massima gravità ma non in pericolo di vita. A seguito dell’incidente, Andrea Pracucci (Segretario generale FILLEA CGIL Rimini) ha commentato: "Vale la pena evidenziare l’esigenza che anche nel sistema di appalti e micro appalti tra privati, spesso assegnati ad imprese artigiane, sono necessari controlli relativi al sistema della formazione e meccanismi di maggiore responsabilizzazione delle imprese appaltanti".