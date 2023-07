Incidente sul lavoro alla Ciarulla

Stava rimuovendo dei pannelli quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è caduto al suolo. Incidente sul lavoro ieri mattina, intorno alle 10.30, in una ditta sammarinese di Serravalle, nella zona industriale della Ciarulla. L’uomo, un cittadino italiano di 59 anni, nel rimuovere dei panelli divisori coibentati, per cause ancora da accertare, è caduto a terra. Subito soccorso dal personale sanitario è stato trasportato al Pronto soccorso per poi essere ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Stato con una prognosi di 30 giorni a causa delle fratture riportate. E, intanto, gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile, arrivati alla Ciarulla sul luogo dell’incidente, insieme ai funzionari del Dipartimento Prevenzione stanno tuttora vagliando la dinamica dell’infortunio sul lavoro.