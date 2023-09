Incidente sulla superstrada per San Marino: tre feriti e tanta paura

Rimini, 10 settembre 2023 - Pauroso incidente oggi pomeriggio a Rimini sulla superstrada per San Marino. Il bilancio è di tre feriti, tutti portati al 'Bufalini'. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14,40 all'altezza dell'incrocio con via Barattona.

Un sessantenne senegalese, alla guida di un furgone Fiat Fiorino, procedeva da mare verso monte e stava svoltando a sinistra in via Barattona quando è stato centrato in pieno da una Nissan (con targa francese), a bordo della quale viaggiavano marito e moglie.

L'impatto è stato violentissimo, il furgone si è capottato ed è finito nel fosso. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno fatto intervenire anche l'eliambulanza, e gli agenti della polizia stradale. Tutte e tre le persone coinvolte nell'impatto sono state portate al 'Bufalini' di Cesena: hanno vari traumi e fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita. In corso gli accertamenti della polizia stradale, per capire la dinamica e soprattutto le responsabilità. L'incrocio è dotato di telecamere, che multano chi passa col rosso.