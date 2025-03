Incidenti, crollato il numero di morti in 20 anni

Incidenti, una piaga in calo. è questa la fotografia che restituiscono i dati dell’ufficio statistica del Comune di Rimini relativi agli ultimi vent’anni: dal 2004 al 2023. Stando ai numeri, infatti, si registra un progressivo calo degli incidenti stradali sul territorio, sia per quanto riguarda gli incroci sia lungo la restante parte della rete viaria. Nel dettaglio, gli incidenti agli incroci ammontavano nel 2004 a 1.326 contro i 591 del 2023, evidenziando una riduzione piuttosto marcata nel corso degli anni. Analogamente, anche il numero dei feriti negè diminuito, passando dai 1.324 del 2004 ai 409 del 2023. Il dato relativo alle vittime mortali, infine, conferma questa tendenza in discesa: 11 morti nel 2004 e solamente 1 nel 2023.

Per quanto riguarda invece gli incidenti al di fuori degli incroci, nel medesimo arco temporale se ne registrano 1.261 nel 2004 e una riduzione progressiva che giunge a 874 episodi nel 2023. Va inoltre rilevato un minimo toccato nel 2020, con 611 incidenti, sicuramente riconducibile alle restrizioni di circolazione dovute ai molti mesi di locdown. Anche per questa categoria, il numero di feriti è in diminuzione: 1.121 feriti nel 2004 ai 569 nel 2023. Considerando l’intero periodo, nelle strade al di fuori degli incroci, nel 2004 le vittime furono 12, 5 nel 2023.

Questa evoluzione al ribasso, testimoniata da un report statistico che prende in considerazione un arco temporale di medio/lungo periodo, "suggerisce che le misure di prevenzione e sicurezza adottate negli anni sia a livello normativo nazionale che sul piano degli interventi di messa in sicurezza a livello locale, unite a una maggiore consapevolezza degli utenti della strada, abbiano inciso sulla tutela e sulla sicurezza della circolazione", osserva l’amministrazione comunale.