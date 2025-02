Incidenti in calo, ma crescono i feriti. La mappa delle strade piericolose

Meno incidenti nelle strade di Rimini, ma con più feriti. Lo scarso controllo del veicolo e la mancata precedenza sono le cause più frequenti di sinistri. Via Marecchiese e via Flaminia sono le arterie da bollino rosso, quelle in cui si è registrato il maggior numero di scontri, rispettivamente con 55 e 53 incidenti.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dal report annuale della polizia locale di Rimini. Nel 2024 i vigili hanno rilevato un totale di 1.263 incidenti, un dato in calo rispetto agli 1.301 sinistri accertati nel 2023. Nonostante il lieve abbassamento degli incidenti totali, il numero di feriti è aumentato, salendo da 685 a 714, di cui 47 che hanno coinvolto conducenti trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito, o dopo aver assunto droghe (6). Preoccupante anche il dato relativo alle omissioni di soccorso: 38 persone sono state denunciate per non aver prestato aiuto a chi si trovava in difficoltà. I dati confermano un trend positivo in merito agli incidenti mortali, che sono stati 2 nel 2024, in calo rispetto ai 3 registrati nel 2023 e ai 4 del 2022. Si tratta del numero più basso dal 2000.

Il rapporto della Polizia locale evidenzia le principali cause di incidente. Il "controllo inadeguato del veicolo" è la più comune, con 404 casi, seguita dalla "mancata precedenza all’intersezione con segnale" (153 casi) e dal "cambiamento di direzione pericoloso" (105 casi). La velocità eccessiva si conferma una delle principali concause degli incidenti, spesso associata a condizioni di visibilità ridotta.

La violazione della distanza di sicurezza è diminuita a 27 casi, e le violazioni per velocità pericolosa alle intersezioni sono rimaste stabili a 31 casi. La mancata precedenza ai pedoni è aumentata a 39 casi, mentre l’apertura della portiera senza verificare il pericolo è scesa a 19 casi. Le vie più coinvolte in incidenti continuano a essere quelle maggiormente trafficate della città. La via Marecchiese, con 55 sinistri, è risultata la più pericolosa, seguita dalla via Flaminia con 53 incidenti e dalla via Tripoli con 43. Seguono le vie Roma (36), Regina Elena (33), Regina Margherita (32), 23 Settembre (23), Coriano (23), Coletti (23).

Fra i reati del codice della strada commessi a seguito di incidente stradale, il 2024 ha mostrato alcune variazioni significative. I casi di omissione di soccorso sono risaliti a 38 (erano 30 nel 2023 e 27 nel 2022), gli omicidi stradali sono diminuiti a 2, le lesioni stradali gravi/gravissime sono aumentate a 37 (23 nel 2023 e 41 nel 2022). La Polizia locale ricorda che "procedere a velocità elevata senza rispettare i limiti imposti o senza adeguare la velocità alle condizioni della strada può rappresentare un serio pericolo per il conducente e per gli altri utenti della strada".