Quattro incidenti in poche ore sulle strade di Rimini, due donne investite

Incidente a Rimini, 81enne finisce in ospedale

Rimini, 4 febbraio 2023 - Quattro incidenti con feriti in poche ore sulle strade riminesi. I più gravi quelli avvenuti stamattina alle 10 in via Pradese, a Rimini, e a Ospedaletto di Coriano intorno a mezzogiorno.

A Rimini un'auto ha travolto una donna di 81 anni in bicicletta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Portata al 'Bufalini' di Cesena, la donna è in medicina d'urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita.

Hanno portato al 'Bufalini' in elicottero anche la ragazza di 19 anni investita stamattina a Ospedaletto di Coriano, da una Mercedes guidata da un giovane sammarinese. La ragazza, da una prima ricostruzione della polizia locale di Riccione, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta dall'auto. Ricoverata all'ospedale di Cesena, le sue condizioni inizialmente parevano gravi. I primi accertamenti hanno escluso ferite gravi.