CronacaIncidenti a raffica, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni: la folle corsa di un automobilista a Rimini
4 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
  Incidenti a raffica, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni: la folle corsa di un automobilista a Rimini

Il 55enne fermato dagli agenti della polizia locale. Ha provocato diversi scontri in cui sono rimaste ferite tre persone. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento un principio d’incendio

Diverse auto sono state colpite, anche frontalmente, dalla Hyundai (foto Manuel Migliorini)

Per approfondire:

Rimini, 4 settembre 2025 – Tre persone ferite, sei veicoli tamponati, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni dal centro storico fino al porto.

È il bilancio della raffica di incidenti che oggi, poco dopo le 13, vede protagonista un automobilista di 55 anni fermato dagli agenti della polizia locale di Rimini al termine di una corsa incontrollata tra via Gambalunga e via Destra del Porto.

L’uomo, alla guida di una Hyundai i10, urta due auto in movimento in via Gambalunga e prosegue senza fermarsi.

L'intervento della polizia locale a Rimini per la serie di incidenti provocati da un unico automobilista il 4 settembre (foto Migliorini)
Attraversa via Roma, via dei Mille e via Savonarola, causando altri due scontri frontali, fino all’epilogo alla rotatoria tra via Destra del Porto, via Perseo e via Coletti.

Qui la vettura provoca un ultimo tamponamento che scaraventa un’auto a ridosso della pista ciclabile, danneggiando il parapetto.

Il bilancio è di tre feriti lievi, tutti in codice verde al pronto soccorso, tra cui un pedone caduto a terra per lo spavento.

Una delle auto distrutte dopo la corsa incontrollata di una vettura tra via Gambalunga e via Destra del Porto a Rimini (foto Migliorini)
Sul posto intervengono polizia locale, vigili del fuoco — che spengono un principio di incendio — e sanitari del 118.

La viabilità resta bloccata solo il tempo necessario ai rilievi e alla messa in sicurezza.

Si contano danni anche alla segnaletica e a due parapetti metallici, già messi in sicurezza da una squadra di Anthea.

Le spese saranno a carico del responsabile del sinistro.

L'uomo è stato sottoposto immediatamente all'alcol test, che ha dato esito negativo.

