Incidenti a raffica, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni: la folle corsa di un automobilista a Rimini

Rimini, 4 settembre 2025 – Tre persone ferite, sei veicoli tamponati, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni dal centro storico fino al porto.
È il bilancio della raffica di incidenti che oggi, poco dopo le 13, vede protagonista un automobilista di 55 anni fermato dagli agenti della polizia locale di Rimini al termine di una corsa incontrollata tra via Gambalunga e via Destra del Porto.
L’uomo, alla guida di una Hyundai i10, urta due auto in movimento in via Gambalunga e prosegue senza fermarsi.
Attraversa via Roma, via dei Mille e via Savonarola, causando altri due scontri frontali, fino all’epilogo alla rotatoria tra via Destra del Porto, via Perseo e via Coletti.
Qui la vettura provoca un ultimo tamponamento che scaraventa un’auto a ridosso della pista ciclabile, danneggiando il parapetto.
Il bilancio è di tre feriti lievi, tutti in codice verde al pronto soccorso, tra cui un pedone caduto a terra per lo spavento.
Sul posto intervengono polizia locale, vigili del fuoco — che spengono un principio di incendio — e sanitari del 118.
La viabilità resta bloccata solo il tempo necessario ai rilievi e alla messa in sicurezza.
Si contano danni anche alla segnaletica e a due parapetti metallici, già messi in sicurezza da una squadra di Anthea.
Le spese saranno a carico del responsabile del sinistro.
L'uomo è stato sottoposto immediatamente all'alcol test, che ha dato esito negativo.