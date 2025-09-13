Inclusione e futuro. Scuola pronta a ripartire: "Più nidi e tempo pieno, investiamo sui ragazzi"

Rimini si prepara a tornare sui banchi di scuola. Lunedì la campanella suonerà per quasi 24mila studentesse e studenti. Ieri la vicesindaca Chiara Bellini ha presentato il nuovo anno scolastico, tracciando le linee di una stagione che punta su inclusione, innovazione e comunità. I numeri fotografano questa ripartenza: 1051 bambini nei nidi, 2636 nelle scuole d’infanzia, 6027 alla primaria, 3946 studenti alle medie e circa 11mila alle superiori. "L’educazione è un investimento collettivo, non una spesa – ricorda Bellini – Significa scommettere sul futuro delle nuove generazioni e quindi del territorio".

Particolare attenzione ai nidi, con una copertura oltre il 40%, ben sopra la soglia europea del 33%. "Con i nuovi spazi del Pnrr si punta al 45% – sottolinea la vicesindaca –. Non parliamo solo di numeri ma di opportunità per le famiglie, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di pari diritti".

Sul fronte inclusione: 713 alunni certificati, in crescita dai 670 dello scorso anno. Più ore e risorse, fino a sfiorare i 7 milioni di euro tra anno scolastico e centri estivi. La novità è l’educatore di plesso, figura che presidia l’istituto e lavora in tutte le classi. "Non esiste il bambino ‘a parte’ – ricorda Bellini – ci sono i bambini, tutti, con i loro bisogni e i loro talenti". Il dirigente del settore educazione Massimo Stefanini ha affrontato poi il tema delle vaccinazioni obbligatorie: "Abbiamo registrato quattro casi di decadenza e una decina di sospensioni temporanee. Su venti bambini, otto hanno già completato l’iter. La nostra scelta non è la proibizione: le famiglie vanno accompagnate a concludere il percorso".

Sulla possibilità di poter fare lezioni pomeridiane per scuole dell’infanzia ed elementari Rimini resta indietro ma cresce il cosiddetto ’tempo pieno creativo’. "A Lagomaggio il progetto Fuori Classe unisce mensa e laboratori mentre nel Sesto Circolo le domande sono salite del 30%" rammenda Bellini.

Sl fronte divieti smartphone in classe – ufficiale da quest’anno dopo la circolare ministeriale – Bellini è una sentenza: "Il proibire non produce benessere. La sfida è educare all’uso consapevole degli strumenti. La scuola deve accompagnare, non sanzionare". Sul versante servizi: 5300 iscrizioni alla mensa, con tariffe aggiornate dopo anni per destinare più risorse all’inclusione. "Nei piatti, cibi biologici e sostenibilità ambientale con stoviglie riutilizzabili e detergenti ecologici". Quanto ai trasporti, 25 linee di scuolabus per 820 bambini e oltre 200mila euro per il trasporto di alunni con disabilità. Per i libri, 18mila cedole digitali alla primaria (investimento da 230mila euro) e contributi regionali per le secondarie fino al 24 ottobre. "Ascolto e ricerca sono le due parole guida del nostro lavoro – conclude Bellini –. Ascolto della comunità scolastica e ricerca per dare basi solide a una visione strategica. La scuola è il cuore della città che vogliamo costruire insieme".

Aldo Di Tommaso