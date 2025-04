Incognita monopattini a Pasqua: frenati dall’obbligo del casco

Niente monopattini a Pasqua? Se lo stanno chiedendo anche in municipio, seppur vi sia una convezione firmata tra il comune e Bit mobility per il servizio di mobilità lenta che riguarda monopattini elettrici e bici elettriche a disposizione di turisti e cittadini. Sono le cosiddette flotte libere. Si striscia la carta di credito dopo avere scaricato la app e via che si parte. Negli ultimi anni è stato così, ma ora c’è un nuovo codice della strada dopo le modifiche entrate in vigore il 14 dicembre. La più importante, relativa a questo tipo di mezzi, riguarda l’obbligo del casco. Ma chi glielo dà il casco al turista tedesco che sale dal bagnasciuga? Il problema sta tutto qui, "e al momento non sappiamo cosa potrà accadere a Pasqua, quando sarebbe partito il servizio", premette l’assessore alla Mobilità Simone Imola. "Siamo in contatto con il gestore che a sua volta è in contatto con il ministero, come sta accadendo per tutti i gestori delle cosiddette flotte libere". Al ministero dei Trasporti sono arrivate svariate osservazioni, non solo dai rappresentanti dei partiti in Parlamento, ma anche da associazioni su aspetti del nuovo codice che fanno storcere il naso. La speranza è che cambi qualcosa entro le prossime settimane, legando l’obbligo del casco alla velocità del mezzo, ad esempio. In questo caso le limitazioni che si potrebbero dare alle flotte libere permetterebbero di evitare il ricorso al casco. Se così non fosse all’utente che rientra dalla spiaggia non rimarrebbe che scegliere il mezzo senza casco, ovvero la bicicletta. In quel caso il servizio dato dal gestore punterebbe molto più sulle bici che sui monopattini.

a.ol.