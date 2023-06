Incontri con gli autori nelle dimore storiche di Cattolica, su temi noir, per il Mystfest ’50 Gran Giallo città di Cattolica, in un percorso che conduce nei giardini segreti dei villini al mare della Cattolica fine ‘800. Spazi esclusivi e privati non abitualmente aperti al pubblico. A cura della Biblioteca di Cattolica, moderatore degli appuntamenti sarà Franco Forte, giornalista e direttore Giallo Mondadori. Si tratta di un evento in collaborazione con Salotto Floreale – Giardini Segreti promosso dalle professioniste Elisabetta Bartolucci (architetto) e Giulia Garbi (agente immobiliare) di Geb Openspace.

"Il racconto della storia e dell’identità culturale di un luogo – raccontano le promotrici – si fa anche attraverso l’architettura dei villini ed i giardini segreti, che furono meta di un turismo di villeggiatura di élite". Il primo appuntamento è domani, ore 10, alla Villa Rubboli in via Risorgimento 43: incontro con le regine del Cosy Crime italiano Barbara Perna, Valeria Corciolani, Serena Venditto.

L’ospitalità della famiglia Canini aprirà dunque l’ingresso sull’antica via del Cavalli, accesso alle scuderie del villino con torre, dove ci sono le iniziali del costruttore Vincenzo Rubboli, ceramista ornatista maestro del lustro e originario del luogo, da cui i discendono gli attuali eredi dell’opificio museo Rubboli di Gualdo Tadino, che ha compiuto recentemente i 150 anni.

Sabato 1 luglio ore 10 a Villa Marconi, in Via Verdi 1, incontri con Diego Lama, Elena Salem, Dario Tonani e ci sarà l’omaggio a Stefano Di Marino in ricordo del grande scrittore pulp italiano. Entrambi gli appuntamenti sono solo su prenotazione Whatsapp ai numeri telefonici 329 0696012 – 333 2044914.

Luca Pizzagalli