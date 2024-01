Incontri con veterinari e guardie zoofile

Cosa fare se ci si imbatte in un cane o gatto randagio? Cosa dicono le leggi? Tutti interrogativi e temi al centro della campagna di sensibilizzazione avviata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’educatrice cinofila Elisa Filippucci di Ecic (E con il cane), Enpa e Guardie Zoofile, attraverso un ciclo di tre incontri che si terranno sempre di sabato mattina, alle 10, a Palazzo del Turismo (via Mancini 24) il 3 e 17 febbraio e 3 marzo 2024. Il primo appuntamento sarà sul tema ‘Benessere animale e randagismo’. Saranno la dirigente veterinario Ausl Romagna-Rimini Federica Marra e il responsabile provinciale delle guardie zoofile Mario Colagrossi a illustrare il vademecum su come custodire i nostri amici a 4 zampe. Nel secondo incontro (sabato 17 febbraio) si parlerà invece di ‘Pronto soccorso’ con la dottoressa Valentina Pianini, esperta in pronto soccorso veterinario e collaboratrice di Eva Emoteca veterinaria adriatica, la quale affronterà il tema della salute spiegando ‘Cosa fare o non fare prima di andare dal veterinario’.

La dieta degli animali domestici è il tema del terzo appuntamento (3 marzo) dal titolo ‘Nutrizione’ con la dottoressa Silvia Bernabucci, veterinaria esperta in nutrizione. Ingresso libero fino a esaurimento posti.