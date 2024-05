Incontro col viceministro sulla nuova Marecchiese. Il comitato: "Ma Provincia e Regione ci snobbano"

Dateci strada. La Valmarecchia non ha alcuna intenzione di mollare sulla nuova Marecchiese. E chiama il viceministro ai trasporti per fare il punto sul progetto. Galeazzo Bignami sarà all’incontro del 14 maggio (inizio 20.30) al Teatro Sociale di Novafeltria, per parlare dell’iter per il progetto della nuova Marecchiese, affidato ad Anas. Giusto alcune settimane fa i sindaci della Valmarecchia e i dirigenti della Provincia hanno incontrato a Roma il viceministro Bignami e i dirigenti di Anas. A organizzare l’iniziativa del 14 è il comitato Valmarecchia Futura e il portavoce Alessio Amantini precisa: "Abbiamo invitato cittadini e amministratori. Non è una serata elettorale". Per il comitato è fondamentale che "tutto il territorio si esprima con coesione". Per questo non è piaciuto il ’disimpegno’ di Provincia e Regione: "Capiamo la rivalità politica, ma ci vuole senso di responsabilità. Invece hanno archiviato la pratica con uno sbrigativo visto che se ne occupa Anas....". Chiarisce il comitato: "A noi la politica non interessa. L’unico obiettivo è avere una Marecchiese più sicura e che dimezzi i tempi di percorrenza. Solo così si porrà un freno alla desertificazione sociale ed economica in corso in Valmarecchia".

m.c.